Сделайте срочно очень нужно 2 задания пж даю 10 балов 1.-вставьте пропущенные буквы,укажите падеж и склонения существительных. был в планетари... записал в тетрадк... ос тался в ущель... отошёл от батаре... на с...

Сделайте срочно очень нужно 2 задания пж даю 10 балов 1.-вставьте пропущенные буквы,укажите падеж и склонения существительных. был в планетари... записал в тетрадк... ос тался в ущель... отошёл от батаре... на старой ел... 2.-поставьте имена существительные в форму именительного падежа множественного числа. инженер- подпись- тренер- директор-