Сделайте срочно очень нужно 2 задания пж даю 10 балов 1.-вставьте пропущенные буквы,укажите падеж и склонения существительных. был в планетари... записал в тетрадк... ос тался в ущель... отошёл от батаре... на с...
Сделайте срочно очень нужно 2 задания пж даю 10 балов 1.-вставьте пропущенные буквы,укажите падеж и склонения существительных. был в планетари... записал в тетрадк... ос тался в ущель... отошёл от батаре... на старой ел... 2.-поставьте имена существительные в форму именительного падежа множественного числа. инженер- подпись- тренер- директор-
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1. Был в планетарии (пр.п, 2 скл.) 2.Записал в тетрадке (пр.п, 3 скл.) 3. Остался в ущелье (пр.п, 2 скл.) 4. Отошел от батареи ( род.п, 1 скл.) 2) 1. Инженеры 2. Подписи 3. Тренера 4. Директора