Сегодня холодно. Сегодня очень холодно. Идёт снег. Сегодня пасмурно. Идёт дождь. Солнечная погода. Тёплая погода. Сегодня ветер. Солнце светит. переведите на башкирский

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Сегодня холодно. Сегодня очень холодно. Идёт снег. Сегодня пасмурно. Идёт дождь. Солнечная погода. Тёплая погода. Сегодня ветер. Солнце светит. переведите на башкирский

Автор: Гость