Сегодня холодно. Сегодня очень холодно. Идёт снег. Сегодня пасмурно. Идёт дождь. Солнечная погода. Тёплая погода. Сегодня ветер. Солнце светит. переведите на башкирский
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Сегодня холодно. Сегодня очень холодно. Идёт снег. Сегодня пасмурно. Идёт дождь. Солнечная погода. Тёплая погода. Сегодня ветер. Солнце светит. переведите на башкирский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буген салкын,Буген бик Салкын,Кар ява,Буген болытлы кон,Янгыр ява,Кояшлы кон,Жылы Хава,Буген жил,Кояш кыздыра. удачи!!! а зачем тебе если не секрет?
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