Сегодня мне купили замечательный велосипед.Сказуемое и подлежащее найти.

Сегодня мне купили замечательный велосипед.Сказуемое и подлежащее найти.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сказ - купили, подлежащего нету
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