Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?

Алгебра

Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?

Автор: Гость