Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?
Алгебра
Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - возраст мальчика 10 лет назад 3х - сейчас 3х-х=10 2х=10 х=5 3х=3*5=15 сейчас мальчику 15 лет, 10 лет назад - 5 лет
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