Семь яблок, три груши и четыре апельсина раскладывают случайным образом в два пак??та так, чтобы в каждом пакете было одинаковое количество фруктов. Какова вероятность того, что в каждом пакете было по два апельсина.

Математика

Семь яблок, три груши и четыре апельсина раскладывают случайным образом в два пак??та так, чтобы в каждом пакете было одинаковое количество фруктов. Какова вероятность того, что в каждом пакете было по два апельсина.

Автор: Гость