Семь яблок, три груши и четыре апельсина раскладывают случайным образом в два пак??та так, чтобы в каждом пакете было одинаковое количество фруктов. Какова вероятность того, что в каждом пакете было по два апельсина.
Математика
Семь яблок, три груши и четыре апельсина раскладывают случайным образом в два пак??та так, чтобы в каждом пакете было одинаковое количество фруктов. Какова вероятность того, что в каждом пакете было по два апельсина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество желаемого нужно разделить с количеством всего То есть 4апельсина/14фруктов
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