Семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после....1) Промораживания 2) Замачивания 3) Длительного периода покоя 4) Воздей ствия пожара 5) Прохождения через кишечник растительных животны...
Семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после....1) Промораживания 2) Замачивания 3) Длительного периода покоя 4) Воздей ствия пожара 5) Прохождения через кишечник растительных животных
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4 Ладанник ,как правило,в большом количестве прорастает после пожара)