семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после...А-промораживания Б-замачивая В-длительного периода покоя Г-воздействие по жара Д-прохождения через кишечник растительноядных животных ...
семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после...А-промораживания Б-замачивая В-длительного периода покоя Г-воздействие по жара Д-прохождения через кишечник растительноядных животных КАКОЕ ПРАВИЛЬНОЕ?
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