семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после...А-промораживания Б-замачивая В-длительного периода покоя Г-воздействие по жара Д-прохождения через кишечник растительноядных животных ...

семена средиземноморского кустарника ладанника прорастают лишь после...А-промораживания Б-замачивая В-длительного периода покоя Г-воздействие по жара Д-прохождения через кишечник растительноядных животных КАКОЕ ПРАВИЛЬНОЕ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Похожие вопросы