Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через сколько дней они встретятся если расстояние между городами 700 км?

Математика
Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через сколько дней они встретятся если расстояние между городами 700 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+30=70 км в день проезжают обе семьи 700/70=через 10 дней они встретятся
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