Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через сколько дней они встретятся если расстояние между городами 700 км?

Математика

Семья Ивановых. и петровых едут навстречу друг с другом из разных городов Иванова приезжают 40 километров. день а Петровы 30 километров. через сколько дней они встретятся если расстояние между городами 700 км?

Автор: Гость