Семья Макаровых живёт в старом доме в центре Москвы в квартире с газовой плитой. С??еднемесячное потребление семьей электроэнергии составляет 180 квт*час, в том числе в период с 7:00 до 23:00 потребление составляет 120 квт*час....

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Семья Макаровых живёт в старом доме в центре Москвы в квартире с газовой плитой. С??еднемесячное потребление семьей электроэнергии составляет 180 квт*час, в том числе в период с 7:00 до 23:00 потребление составляет 120 квт*час. Текущие расценки на электроэнергию по единому тарифу составляют 5,38 рублей за квт*час. Семья получила от энергосбытовой компании предложение за 4 536 рублей установить в квартире двухтарифный счетчик и перейти на оплату электроэнергии по тарифам, зависящим от времени суток: 6,19 рублей за квт*час в период с 7:00 до 23:00 и 1,66 рублей за квт*час – с 23:00 до 7:00. Какую сумму сэкономит семья за 6 лет? 1 512 рублей 4 536 рублей 6 190 рублей 9 072 рублей

Автор: Гость