Семья собиралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 руб. ??а килограмм , а копченой колбасы в 5 раз меньше . За колбасу заплатили в 3 раза меньше , чем за баранину . Сколько купили колбасы и какова е...

Математика
Семья собиралась на дачу. Родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 руб. ??а килограмм , а копченой колбасы в 5 раз меньше . За колбасу заплатили в 3 раза меньше , чем за баранину . Сколько купили колбасы и какова ее стоимось.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шашлык 648 руб 600 г колбасы или 0,6кг 43.2 руб
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