«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплатили в 3 раза меньше,чем за баранину. сколько куптли колбасы и какова ее стоимость»
Математика
«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплатили в 3 раза меньше,чем за баранину. сколько куптли колбасы и какова ее стоимость»
Ответ(ы):
Гость:
216/3=72 р за кг копченой колбасы 3кг мяса это 3000 г. 3000/5=600 грамм купили копченой колбасы
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