«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплатили в 3 раза меньше,чем за баранину. сколько куптли колбасы и какова ее стоимость»

Математика

«семья собирались на дачу.родители купили 3 кг баранины для шашлыка по цене 216 р. за килограмм,а копченой колбасы в5 раз меньше. за колбасу заплатили в 3 раза меньше,чем за баранину. сколько куптли колбасы и какова ее стоимость»

Автор: Гость