Семья собрала 30 кг смородины.из 6 кг ягод сварили варенье, остальную смородину раз??ожили поровну в 8 пакетов и заморозили. ск. кг ягод заморозили? на ск.меньше кг ягод израсходовали на варенье чем заморозили? ск.кг ягод в...
Математика
Семья собрала 30 кг смородины.из 6 кг ягод сварили варенье, остальную смородину раз??ожили поровну в 8 пакетов и заморозили. ск. кг ягод заморозили? на ск.меньше кг ягод израсходовали на варенье чем заморозили? ск.кг ягод в одном пакете?
Ответ(ы):
Гость:
1)30 - 6 =24 кг разложили в пакеты и заморозили 2) 24 : 8 =3 кг в одном пакете 3)24 - 6 = 18 кг меньше израсходовали на варенье, чем заморозили
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