Семья собрала 30 кг смородины.из 6 кг ягод сварили варенье, остальную смородину раз??ожили поровну в 8 пакетов и заморозили. ск. кг ягод заморозили? на ск.меньше кг ягод израсходовали на варенье чем заморозили? ск.кг ягод в...

Математика

Семья собрала 30 кг смородины.из 6 кг ягод сварили варенье, остальную смородину раз??ожили поровну в 8 пакетов и заморозили. ск. кг ягод заморозили? на ск.меньше кг ягод израсходовали на варенье чем заморозили? ск.кг ягод в одном пакете?

Автор: Гость