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Семь целых 8 пятнадцатых разделить на 113
Семь целых 8 пятнадцатых разделить на 113
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7 8/15 : 113 = 113/15 : 113 = 113/15 х 1/113 = 1/15
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