Семья взяла кредит в банке на покупку новой мебели. Срок погашения кредита - 12 месяцев. По условиям договора сумма возвращалась в рассрочку в виде еж емесячных выплат. Банковский процент за кредит был установлен исхо...

Семья взяла кредит в банке на покупку новой мебели. Срок погашения кредита - 12 месяцев. По условиям договора сумма возвращалась в рассрочку в виде еж емесячных выплат. Банковский процент за кредит был установлен исходя их ожидаемой инфляции 10% в год. Реальный рост цен за год составил 13%. Кто выиграл от этой сделки - кредитор или заемщик? Помогите, пожалуйста, ответить на задание и помогите обосновать ответ!