Серебряный иней на зелени луга лежит. разбор предложения

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Серебряный иней на зелени луга лежит. разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иней подчеркивает одной чертой, лежит двумя, зелени пунктирной, луга волнистой
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