Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.
Математика
Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.
Ответ(ы):
Гость:
15+10=25 рыб поймали мальчики 25-13=12 окуней 15+10-13=12 окуней
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