Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.

Математика
Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15+10=25 рыб поймали мальчики 25-13=12 окуней 15+10-13=12 окуней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Мини сочинение рассуждение о Лужине
Ответить
Физика
С высоты h = 2м на стальную плиту свободно падает шарик массой m = 200г и подпрыгивает ??а высоту h1 = 0,5м. Определить импульс р, полученный плито...
Ответить
Алгебра
× В квадрате минус икс плюс 3,5 равно 0
Ответить
Физика
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g
Ответить
Русский язык
Какая часть речи слово "оторвавшимся " ???
Ответить