Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.

Математика

Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.

Автор: Гость