Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа

Математика
Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа
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Найти всего стр? 8стр-1/6 1)8*6=48стр ответ:48стр
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