Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа
Математика
Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа
Ответ(ы):
Гость:
Найти всего стр? 8стр-1/6 1)8*6=48стр ответ:48стр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите с задачей .В сплаве алюминия и магния содержится 22 кг алюмини??. Этот сплав переплавили, добавив к нему 15 кг магния. В новом ...
Английский язык
Люди как переводится Сhoose the title for the story: 1. All Is Well that Ends Well. (Всё хорошо, что хорошо ??ончается) 2. Why Do Cats Wash a...
Русский язык