Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа

Математика

Серёжа прочитал 8 страниц это одна шестая часть книги сколько страниц в книге .реш??ние сделали нужна краткая запись 3 класс плиз помогите папа

Автор: Гость