Серый волк спрятала козлят В корзине большой квадрат вырезанные из бумаги. пришел первый козленок, достал квадрат, разрезал его на четыре квадрата и положила все четыре слова в корзину. потом пришел 2 козленка достал один из кв...

Математика

Серый волк спрятала козлят В корзине большой квадрат вырезанные из бумаги. пришел первый козленок, достал квадрат, разрезал его на четыре квадрата и положила все четыре слова в корзину. потом пришел 2 козленка достал один из квадратов разрезал его на четыре квадрата и Положил все 4 в корзину. потом пришел 3 козленок тоже самое проделали все остальные козлята. сколько квадратов лежала В корзине и после того как ушел 7 козленок?

Автор: Гость