Сестра старша за брата на 7 років.На скільки років вона буде старша за нього через 3 роки?

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Сестра старша за брата на 7 років.На скільки років вона буде старша за нього через 3 роки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 7. Например , ему 3 , ей 10. Через три года ей 13 , ему 6. Ничего не изменилось
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