Сестра замучила со своей алгеброй...: -Укажите такие точки графика функции y=x во 2 степени, ординаты каждой из которых равна её абсциссе, умноженной на 7.

Алгебра

Сестра замучила со своей алгеброй...: -Укажите такие точки графика функции y=x во 2 степени, ординаты каждой из которых равна её абсциссе, умноженной на 7.

Автор: Гость