Сестра замучила со своей алгеброй...: -Укажите такие точки графика функции y=x во 2 степени, ординаты каждой из которых равна её абсциссе, умноженной на 7.

Алгебра
Сестра замучила со своей алгеброй...: -Укажите такие точки графика функции y=x во 2 степени, ординаты каждой из которых равна её абсциссе, умноженной на 7.
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