Северная граница главной полосы расселения России проходит по линии: 1) Санкт-Пе??ербург - Ярославль - Казань - Челябинск - Омск - Барнаул - Абакан 2) Архангельск - Сыктывкар - Нижневартовск - Северск - Ачинск - Братск 3) М...
География
Северная граница главной полосы расселения России проходит по линии: 1) Санкт-Пе??ербург - Ярославль - Казань - Челябинск - Омск - Барнаул - Абакан 2) Архангельск - Сыктывкар - Нижневартовск - Северск - Ачинск - Братск 3) Мурманск - Ухта - Новый Уренгой - Норильск - Якутск Благовещенск 4) Петрозаводск - Киров - Пермь - Екатеринбург - Омск - Томск - Красноярск Помогите пожалуйстааа!!! Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СКОРЕЕ ВСЕГО 3 СЕВЕРНЕЕ ТОЛЬКО МЕДВЕДИ БЕЛЫЕ. КАМЧАТКА И ЧУКОТКА ИСКЛЮЧЕНЫ ПОЧЕМУ ТО ИЗ ОТВЕТОВ
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