Сейчас в нашу страну усилился поток мигрантов из за рубежа . Каковы положительные и отрицательные последствия этих процессов?
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Сейчас в нашу страну усилился поток мигрантов из за рубежа . Каковы положительные и отрицательные последствия этих процессов?
Ответ(ы):
Гость:
Посколько в Росисской федерации наметился дефицит рабочей силы или нехватка персонала в таких областях как Жкх сельское хозяиство строительство то приток мигрантов особо которые хотят трудиться играет положительный эфект в народном хозяйстве страны.Однако есть и отрицательные последствия Растет уровень преступности в среде мигрантов неразбериха с регистрацией и намечается брожение в обществе и-за постоянного притока мигрантов
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