Сфера с центром в точке O( 0;1;-2) проходит через точку А(-3;1;2) а) Составьте уравнение ??феры б) Найдите координаты точек оси абсцисс,принадлежащих данной сфере.

Гость: Гость:

Найдем радиус сферы как расстояние от точки О до точки А =. Радиус равен пяти, значит можем составить уравнение сферы: . Чтобы найти координаты точек оси абсцисс (оси Ох), принадлежащих данной сфере нам надо положить у=0 и z=0, тогда: , тогда Значит, координаты точек будут: