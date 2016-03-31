Сформировать массив из 13 целых чисел из интервала от -15 до 25, подсчитать сумму положительных из них,иподсчитать произведение массива кратных 3, отсортировать массив в порядке возрастания
Информатика
Сформировать массив из 13 целых чисел из интервала от -15 до 25, подсчитать сумму положительных из них,иподсчитать произведение массива кратных 3, отсортировать массив в порядке возрастания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1211 от 31.03.2016 begin var a:=ArrRandom(13,-15,25); a.Println; Writeln('Сумма положительных ',a.Where(x->x>0).Sum); Writeln('Произведение кратных трем ', a.Where(x->x mod 3=0).Aggregate(1,(p,n)->p*n)); a.Sorted.Println end. Тестовое решение: 21 -5 14 -6 -6 -3 -11 -14 17 -7 -11 -5 21 Сумма положительных 73 Произведение кратных трем -47628 -14 -11 -11 -7 -6 -6 -5 -5 -3 14 17 21 21
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