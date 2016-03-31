Сформировать массив из 13 целых чисел из интервала от -15 до 25, подсчитать сумму положительных из них,иподсчитать произведение массива кратных 3, отсортировать массив в порядке возрастания

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Сформировать массив из 13 целых чисел из интервала от -15 до 25, подсчитать сумму положительных из них,иподсчитать произведение массива кратных 3, отсортировать массив в порядке возрастания

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