Сформируйте главные правила заполнения электронных орбиталей в атомах покажите ??х действия на конкретных примерах

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Вот смотри, энергетические уровни зависят от периода, в каком периоде находится элемент, столько орбиталей и будет, теперь заполнение, формула в конце пояснения будет, так же и пример: 1S-первый энергетический уровень, содержит не больше 2 атомов Второй уровень, подразделяется на 2S и 2P орбитали. S орбиталь всегда имеет не больше 2 атомов, а P орбиталь может содержать до 8 атомов,но это уже когда значительное количество энергетических уровней, 3,4,5,6,7 уровней Теперь пример: Cl 3 период, 7 группа, подгруппа А Имеет 3 энергетических уровня. Заряд ядра 17 Теперь схематично ) ) ) 2 8 7 Формула : 1S 2,(число атомов пишешь над орбиталями, как пишешь число или букву в степени) 2S 2 2Р 6(помни,что 2 уровень содержит две орбитали,поэтому, так как 2 уровень содержит S и P орбиталь, а общее число атомов на этом уровне=8,то на S орбиталь приходится 2 атома, а на Р 6(8-2=6) 3S 2 3P 5(общее число атомов 7, S2,P5 (7-2=5) Теперь как это должно выглядить 1S 2 2S 2P 6 3S 2 3P 5 Надеюсь, что помогла и все объяснила))