Сформулируй задачу на движение в одном направлении, используя следующую схему 70 км/ч------------------------ ---------------------------80 км/ч ------------------------------------------------------------- Реши сформулируй ...
Математика
Сформулируй задачу на движение в одном направлении, используя следующую схему 70 км/ч------------------------ ---------------------------80 км/ч ------------------------------------------------------------- Реши сформулируй задачу .Вычисли и запиши ответ
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