Сформулируй задачу по данной краткой записи. Реши задачу. Измени требование задачи так, чтобы она решалась в два действия.
Математика
Сформулируй задачу по данной краткой записи. Реши задачу. Измени требование задачи так, чтобы она решалась в два действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Было - 9 ящиков.В 1 -ом -6 кг.Всего -?кг .Решение 9×6=54(кг). Ответ: всего 54 кг. 2)Было -?ящиков. В 1-ом-6кг.Всего- 54 кг.Решение 54:6=9 (ящ).Ответ :9 ящиков. 3)Было -9 (ящ)и ков.В1-ом-?кг. Всего-54 кг.Решение 54:9=6 (кг ). Ответ : в одном ящике 6 кг.
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