Сформулируй задачу по данной краткой записи. Реши задачу. Измени требование задачи так, чтобы она решалась в два действия.

Математика

Сформулируй задачу по данной краткой записи. Реши задачу. Измени требование задачи так, чтобы она решалась в два действия.

Автор: Гость