Сформулируй задачу по следующей краткой записи Вид товара Цена Количество Стоимость Курица ? 4 кг 300 руб Рыба ? В 2 раза больше ? 300 руб Реши сформулированную задачу.Вычисли и запиши ответ.... без остатка пожалуйста!!!
Математика
Сформулируй задачу по следующей краткой записи Вид товара Цена Количество Стоимость Курица ? 4 кг 300 руб Рыба ? В 2 раза больше ? 300 руб Реши сформулированную задачу.Вычисли и запиши ответ.... без остатка пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача: Мама купила 4 килограмма курицы и в два раза больше рыбы. Заплатила она по 300 рублей за оба товара. Найдите цену курицы и рыбы. Решение: 1)4*2=8(кг) - куплено рыбы 2)300/4=75(рублей) - цена за 1 килограмм курицы 3)300/8=37(рублей) 50(копеек) - цена за 1 килограмм рыбы Ответ: цена курицы - 75 рублей, цена рыбы - 37 рублей 50 копеек.
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