Сформулируйте основную мысль стихотворения Н.А.Заболоцкого "Некрасивая девочка".??айдите в тексте строки, в которых художественная идея выражен наиболее. полно.

Литература

Сформулируйте основную мысль стихотворения Н.А.Заболоцкого "Некрасивая девочка".??айдите в тексте строки, в которых художественная идея выражен наиболее. полно.

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