Сформулируйте сочетательное свойство умножения и найдите с его помощью значения выражений: а) 4*(5*(-0,3)); б) 0,2*(5*(-2целых 5\6)). ПОЖАЛУЙСТА! заранее спасибо

Математика

Сформулируйте сочетательное свойство умножения и найдите с его помощью значения выражений: а) 4*(5*(-0,3)); б) 0,2*(5*(-2целых 5\6)). ПОЖАЛУЙСТА! заранее спасибо

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