Сформулируйте сочетательное свойство умножения и найдите с его помощью значения выражений: а) 4*(5*(-0,3)); б) 0,2*(5*(-2целых 5\6)). ПОЖАЛУЙСТА! заранее спасибо
Математика
Сформулируйте сочетательное свойство умножения и найдите с его помощью значения выражений: а) 4*(5*(-0,3)); б) 0,2*(5*(-2целых 5\6)). ПОЖАЛУЙСТА! заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ a*(b*c) = (a*b)*c= (a*c)*b а) 4*(5*(-0,3) = (4*5)*(-0,3) = -20*0,3 = -6 б) 0,2*(5*(-2 5/6) = (0,2*5)*(-2 5/6) = - 2 5/6*1
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