Сформулируйте условие задачи которое схематично записано следующим образом Cu(OH)2=CuO+H2O v(Cu(OH)2)=0.5 моль m(CuO)-? m(H2O)-? решите её и дайте полный ответ

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Найти массы оксида меди (ІІ) и воды, которые образуются при разложении 0,5 моль гидроксида меди (ІІ). Cu(OH)2 = CuO + H2O M(CuO) = 80 г/моль М(Н2О) = 18 г/моль Из уравнения реакции следует, что ∨(Cu(OH)2) = ∨(CuO) = ∨(H2O) = 0,5 моль m(CuO) = M(CuO) × ∨(CuO) m(CuO) = 80 г/моль×0,5 моль = 40 г m(H2O) = M(H2O)×∨(H2O) m(H2O) = 18 г/моль × 0,5 моль = 9 г Ответ: 40 г CuO и 9 г Н2О