Сформулируй задачу по краткой записи к нейколичество квартир : в первом доме: 256, в 5 раз больше второй дом: в 5 раз меньше третий дом: ? Третий дом: неизвестно Запиши решение задачи в виде одного выражения. В...

Сформулируй задачу по краткой записи к нейколичество квартир : в первом доме: 256, в 5 раз больше второй дом: в 5 раз меньше третий дом: ? Третий дом: неизвестно Запиши решение задачи в виде одного выражения. Вычисли и запиши ответ

В первом доме 256 квартир. во 2 доме в 5 раз меньше чем в первом. Сколько квартир в третьем доме 256: 5=....(сам(а)) Просто сколько всего нету напиши потом я тебе в коментах напишу