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Сформулируйте аксиому 1 (0 3-х точках) и сделайте рисунок.
Сформулируйте аксиому 1 (0 3-х точках) и сделайте рисунок.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Через три точки які не лежать на одній прямій, можна провести площину, і до того ж тільки одну.
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