Сформулируйте несколько вопросов, ответы на которые вы хотите получить при изучении этой темы ( Введение.Науки, изучающие организм человека)

1) какие науки изучают организм человека? 2) что дает изучение организма человека 3) на сколько важно знать анатомию и физиологию человека 4) как устроен внутренний мир человека 5) как развивались науки о человеке. Примерно такие