Сформулируйте определение понятия "деньги"

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Сформулируйте определение понятия "деньги"
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Автор: Гость
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Гость:
Деньги это металические или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже
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