Сформулируйте теорему Безу для того случая, когда делением является многочлен х+, где .
Разное
Сформулируйте теорему Безу для того случая, когда делением является многочлен х+, где .
Ответ(ы):
Гость:
Видимо имелось в виду деление на х+. Согласно обычной теореме Безу остаток от деления многочлена F(x) на х+/ равен F(-/), т.е. F(x)=Q(x)(х+/)+F(-/), где Q(x) - некоторый многочлен (частное от деления). Это равенство можно переписать как F(x)=(Q(x)/)(x+)+F(-/). Т.к. Q(x)/ - тоже многочлен, то F(-/) - остаток от деления F(x) на x+. Итак, этот факт можно сформулировать следующим образом: остаток от деления многочлена F(x) на x+ равен F(-/).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
3. Найдите наибольший общий делитель чисел 1) 24 и 54; 2) 72 и 264. 4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. ...
Разное
Описание прочитать §14, задание 6 письменно. На контурной карте "Климатическая карта" выполнить задание: 1. Обвести границы и подписать названия кл...
Разное
Task 4 Use the infinitive in the correct form. 1. I am glad (to do) all the homework yesterday 2. She hoped (to help) her friends 3. He expected (t...
Разное
Как с помощью транспортира построить две прямые угол между которыми равен: а) 25 градусов б) 70 градусов в) 90 градусов
Разное
Вода при замораживании увеличивает свой объем на 1/11. На какую часть уменьшиться объем льда при превращении его в воду? Напишите пожалуйста решени...