Сформулируйте теорему Безу для того случая, когда делением является многочлен х+, где .

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Видимо имелось в виду деление на х+. Согласно обычной теореме Безу остаток от деления многочлена F(x) на х+/ равен F(-/), т.е. F(x)=Q(x)(х+/)+F(-/), где Q(x) - некоторый многочлен (частное от деления). Это равенство можно переписать как F(x)=(Q(x)/)(x+)+F(-/). Т.к. Q(x)/ - тоже многочлен, то F(-/) - остаток от деления F(x) на x+. Итак, этот факт можно сформулировать следующим образом: остаток от деления многочлена F(x) на x+ равен F(-/).