СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СРОЧНО!!!На протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. С детских лет она помогает нам узнать и понять окружающий нас мир и самих се бя. Нередко книга, вовремя прочитанная, подсказывает человеку проф...

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СРОЧНО!!!На протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. С детских лет она помогает нам узнать и понять окружающий нас мир и самих се бя. Нередко книга, вовремя прочитанная, подсказывает человеку профессию; случается, определяет жизненный путь. Книга - воспитатель. Многим она не только открыла мир великих идей, но и направила их на путь борьбы за торжество этих идей, борьбы во имя счастья людей и против всего того, что этому счастью мешает. Многие славные дела во имя мира и прогресса вдохновлялись и вдохновляются книгой.В книге увековечены подвиги и наших предков, и наших отцов. А уроки истории, запечатленные в книгах, учат не только знать прошлое, но и понимать настоящее и трудиться во имя будущего. Книга - помощник, когда мы работаем, порой она - просто развлечение, всегда - спутник, часто - советчик, а для того, кто умеет дружить с ней, -верный друг.Можно ли исчерпать тему человеческого знания, тему поисков истины, тему красоты? Конечно, нет! Значит, нельзя исчерпать и тему "книга". Она неисчерпаема, как жизнь человека, как существование человечества, как Вселенная. Тема "книга" принадлежит к числу тех, которые нельзя исчерпать,как нельзя исчерпать океан. Из него можно только зачерпнуть. Но в любой капле воды, зачерпнутой из океана, океан.