Сгруппируй слова,которые имеют одинаковый состав.Запиши каждую группу на отдельной строке. Выход.зимушка,разбег,пригород,звездочка,дубовый.

Русский язык
Сгруппируй слова,которые имеют одинаковый состав.Запиши каждую группу на отдельной строке. Выход.зимушка,разбег,пригород,звездочка,дубовый.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выход, разбег, пригород. Зимушка,звёздочка, дубовый.
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