Сгруппируйте данные слова по начальным звукам. Яма.амёба ,ёмкость,оркестр,температура,объём ,йод,тест,юность,тишина,акация,тарелка ,ехать,остров,озеро,токарь
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Сгруппируйте данные слова по начальным звукам. Яма.амёба ,ёмкость,оркестр,температура,объём ,йод,тест,юность,тишина,акация,тарелка ,ехать,остров,озеро,токарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) яма ёмкость йод юность ехать - э тих словах(йа,йе)
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