Сгруппируйте пословицы по смыслу. Перепишите вставляя пропущенные буквы. Найдите прилагательные определите их разряд

Русский язык
Сгруппируйте пословицы по смыслу. Перепишите вставляя пропущенные буквы. Найдите прилагательные определите их разряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где пословицы?Как определять,то?
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