Сгруппируйте фразеологизмы - синонимы. Обьясните их значение. Разнести в щепки; набрать в рот воды; пойти на попятный; яблоку негде упасть; держать язык за зубами; стереть с л ица земли; прикусить язык ; дать задний х...

Сгруппируйте фразеологизмы - синонимы. Обьясните их значение. Разнести в щепки; набрать в рот воды; пойти на попятный; яблоку негде упасть; держать язык за зубами; стереть с л ица земли; прикусить язык ; дать задний ход; пальцем негде ткнуть; как сельдой в бочке.

Разнести в щепки; стереть с лица земли - уничтожить что-либо,кого-либо. Набрать в рот воды; держать язык за зубами; прикусить язык -молчать,ничего не рассказывать. Пойти на попятный;дать задний ход - отступить,изменить своё решение. Яблоку негде упасть; пальцем негде ткнуть; как сельдей в бочке - много в одном месте,тесно.