сгруппируйте глаголы по признаку а)в изъявительном наклонении; б)в повелительном наклонении; в) в условном наклонении Не трудился бы, так и хлеба не д обился бы. Языком не спеши,а делами не смеши. Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда. Кто не трудится, тот не ест. Лодырю всегда нездоровится. От красивых слов не прибавится масла в каше.