Шагающий экскаватор за 2 сиены вынимает 1200 ковшей грунта. сколько ковшей грунта будет вынуто за 3 смены

Математика

Шагающий экскаватор за 2 сиены вынимает 1200 ковшей грунта. сколько ковшей грунта будет вынуто за 3 смены

Автор: Гость