Шагающий экскаватор за 2 сиены вынимает 1200 ковшей грунта. сколько ковшей грунта будет вынуто за 3 смены
Математика
Шагающий экскаватор за 2 сиены вынимает 1200 ковшей грунта. сколько ковшей грунта будет вынуто за 3 смены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200 / 2 = 600 ковшей грунта за 1 смену 1200 + 600 =1800 ковшей грунта за 3 смены
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