Шайба, пущенная со скоростью 10 м/с проходит путь, равный 50 м. Сколько времени шайба сколльзит по льду

Физика

Шайба, пущенная со скоростью 10 м/с проходит путь, равный 50 м. Сколько времени шайба сколльзит по льду

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