Шайба, пущенная со скоростью 10 м/с проходит путь, равный 50 м. Сколько времени шайба сколльзит по льду

Физика
Шайба, пущенная со скоростью 10 м/с проходит путь, равный 50 м. Сколько времени шайба сколльзит по льду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V₀=10 м/с           (1)      s= - v₀²/2a;     a= -v₀/t; подставим это в (1) s=50 м                      s= -v₀²/2(-v₀)/t=v₀t/2; v=0                            t=2s/v₀=2·50/10=10 с ______ t-?
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