Шайбу толкнули вверх по наклонной плоскости углом 60 градусов сообщив скорость 3 м/c определите коэффициент трения шайбы на наклонную плоскость если она прошла до остановки 50 см

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Кинетич. эн. затрачивается на преодоление силы трения, и на подъём тела: mV^2/2=mgL(k*cosA+sinA), где k - коэф. трения; A=60 После сокращения на массу: k*cosA+sinA=V^2/(2gL), k=[V^2/(2gL)-sinA]/cosA Подставите значения и вычислите.