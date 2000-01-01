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Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м
Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)7000 2)2000 3)4000 5)9000
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