Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м

Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м

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1)7000 2)2000 3)4000 5)9000
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