Шар массой 1 кг брошен с поверхности Земли с начальной скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. Считайте, что сопротивлением воздуха при движении шара можно пренебречь. До какой максимальной высоты поднялся шар? Как изменила...

Физика
Шар массой 1 кг брошен с поверхности Земли с начальной скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. Считайте, что сопротивлением воздуха при движении шара можно пренебречь. До какой максимальной высоты поднялся шар? Как изменилась потенциальная энергия шара за время подъема?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. h=v0^2*sin^2L/2g=5 метров 2. Потенциальная энергия шара увеличилась с нуля до mgh = 50 Джоуль. ответы  5 метров ; увеличилась на 50 Джоуль.
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