Шар массой 1 кг брошен с поверхности Земли с начальной скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. Считайте, что сопротивлением воздуха при движении шара можно пренебречь. До какой максимальной высоты поднялся шар? Как изменила...

Физика

Шар массой 1 кг брошен с поверхности Земли с начальной скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. Считайте, что сопротивлением воздуха при движении шара можно пренебречь. До какой максимальной высоты поднялся шар? Как изменилась потенциальная энергия шара за время подъема?

Автор: Гость