шар, объем которого равен 8п вписан в куб . найдите объем куба

шар, объем которого равен 8п вписан в куб . найдите объем куба

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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