Шар-пилот поднялся на высоту 1200м и пр этом был отнесен боковым ветром в сторону на расстояние 900м. Определить путь сложного движения.

Физика

Шар-пилот поднялся на высоту 1200м и пр этом был отнесен боковым ветром в сторону на расстояние 900м. Определить путь сложного движения.

Автор: Гость