Шар-пилот поднялся на высоту 1200м и пр этом был отнесен боковым ветром в сторону на расстояние 900м. Определить путь сложного движения.

Физика
Шар-пилот поднялся на высоту 1200м и пр этом был отнесен боковым ветром в сторону на расстояние 900м. Определить путь сложного движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора 'путь будет равен гипотенузе прямоугольного треугольника: L=√1200*1200+900*900=√1440000+810000=√2250000=1500 м
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