шбурыштын периметр 13 см абыргасы 3см. зындытарын тап
Разное
шбурыштын периметр 13 см абыргасы 3см. зындытарын тап
Ответ(ы):
Гость:
13-3=10 10:2=5см ;-);-);-):-)
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